Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yasin K. idaresindeki 27 ED 118 plakalı otomobil, Girne Mahallesi hastane yolunda Ramazan Ç'nin kullandığı 41 PZ 753 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Kaplan ile araçtaki ismi henüz belirlenemeyen bir çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya