Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mahmut Koyuncu idaresindeki 44 DD 806 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Ağcin köyü yakınlarında Mehmet Ali Kaya yönetimindeki 35 AZ 5664 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Bozan Koyuncu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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