Adıyaman'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Adıyaman'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hasan D'nin yönetimindeki 02 FZ 974 plakalı otomobil ile M.E'nin kullandığı elektrikli bisiklet Kapcami Mahallesinde çarpıştı.

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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