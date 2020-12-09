Adıyaman'da otomobil ile ekip aracı çarpıştı: 2 polis yaralı
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Adıyaman'da otomobil ile ekip aracı çarpıştı: 2 polis yaralı

09.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:57
Adıyaman'da otomobil ile ekip aracı çarpıştı: 2 polis yaralı

ADIYAMAN'da, otomobil ile ekip aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 polis memuru yaralandı.

ADIYAMAN'da, otomobil ile ekip aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda Doğan Toplar yönetimindeki 02 BG 382 plakalı otomobil ile polis memuru Abdulrezzak T.'nin kullandığı 02 A 7311 plakalı polis aracı ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan polis aracı, aydınlatma direğine çarparak, durdu. Kazada ekip aracında bulunan polis memurları Abdulrezzak T. ile Aslıhan K., yaralandı. Yaralı polisler, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 


Adıyaman'da otomobil ile ekip aracı çarpıştı: 2 polis yaralı
Adıyaman'da otomobil ile ekip aracı çarpıştı: 2 polis yaralı
Adıyaman'da otomobil ile ekip aracı çarpıştı: 2 polis yaralı
Adıyaman'da otomobil ile ekip aracı çarpıştı: 2 polis yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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