Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

06.10.2020 19:43 | Son Güncelleme: 06.10.2020 19:46
Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mehmet Yaşar Almacı idaresindeki 02 AAJ 491 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda Ekrem Başak yönetimindeki 02 BE 233 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Almacı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Almacı'nın cesedi otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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