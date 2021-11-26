ADIYAMAN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 8 YARALI - Haberler
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ADIYAMAN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 8 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da takla atıp şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (DHA) - ADIYAMAN'da takla atıp şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Adıyaman- Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönüne giden Bahaddin Demirel yönetimindeki 63 M 1854 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü Bahaddin Demirel ile yanındaki isimleri öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 8 YARALI

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 8 YARALI

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 8 YARALI

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