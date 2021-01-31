Trafik kazası: 4 yaralı
31.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:10
Kaza yeri Kaza yapan aracın görüntüsü Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza yeri
Kaza yapan aracın görüntüsü
Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi
Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Reşat Doğan'ın (37) kullandığı 38 ZU 451 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 14. kilometresinde devrildi.
Kazada Doğan ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya