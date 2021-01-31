Trafik kazası: 4 yaralı
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Trafik kazası: 4 yaralı

31.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:10
Trafik kazası: 4 yaralı

Kaza yeri Kaza yapan aracın görüntüsü Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza yeri

Kaza yapan aracın görüntüsü

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Reşat Doğan'ın (37) kullandığı 38 ZU 451 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 14. kilometresinde devrildi.

Kazada Doğan ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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