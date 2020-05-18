Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
18.05.2020 00:26 | Son Güncelleme: 18.05.2020 00:26
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alihan Yalçın idaresindeki 02 AB 171 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Oyratlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Emre Ekinci, Enes Aslan ve Mahmut Kaya yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA