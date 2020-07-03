Adıyaman'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
03.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:01
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Osman Çoban idaresindeki 34 FS 5080 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Börgenek köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Çoban ile otomobilde bulunan Mustafa Dolaş yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA