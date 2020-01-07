Adıyaman'da otomobil devrildi: 2 yaralı
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Adıyaman'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

07.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:16
Adıyaman'da otomobil devrildi: 2 yaralı

'ın ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Erol Kaplan (24) idaresindeki 3 LL 0707 plakalı otomobil, Kahta Siverek kara yolu Kahta Çayı köprüsü yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Furkan Zencir (18) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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