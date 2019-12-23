Adıyaman'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Yusuf Ataş idaresindeki 59 HL 088 plakalı otomobil, Besni-Gaziantep kara yolunun 1. kilometresinde, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Hatice, Medine Hilal, Muhammed İdris ve Mustafa Nihat Ataş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Hatice Ataş, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.