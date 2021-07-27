Adıyaman'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Adıyaman'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Halit Y. idaresindeki 42 AYR 71 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun Kuyulu Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu refüje çarparak tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 3 kişi, 112 Acil servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Halit Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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