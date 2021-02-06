Otomobil çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı
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Otomobil çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

06.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:44

Adıyaman'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde otomobil çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler yürüttükleri çalışma sonucu şüphelilerin M.K, E.K. ve S.E.A. olduğunu belirledi.

Güvenlik güçlerinin Besni ilçesindeki uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla ilçeye bağlı Eskiköy köyü yakınlarında çaldıkları otomobille yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. ve S.E.A. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Otomobil çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı
Otomobil çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı
Otomobil çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı
Otomobil çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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