Son dakika... ADIYAMAN'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPARAK DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Haberler
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Son dakika... ADIYAMAN'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPARAK DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki Eylül Salar (13) öldü, 5 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki Eylül Salar (13) öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Kahramanmaraş yönüne ilerleyen İrfan Salar yönetimindeki 46 LE 923 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde otomobilde bulunan Eylül Salar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü İrfan ile yanındaki yakınları Yaren, Duygu, Mustafa ve Fatma Salar, ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların tedavisine başlanırken, hayatını kaybeden Eylül Salar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Son dakika... ADIYAMAN'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPARAK DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Son dakika... ADIYAMAN'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPARAK DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Son dakika... ADIYAMAN'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPARAK DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, Eylül, Kaza, Ölü, Güncel, Haberler

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