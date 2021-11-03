Adıyaman'da otomobil bariyere çarptı, 6 kişi yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da otomobil bariyere çarptı, 6 kişi yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da otomobil bariyere çarptı, 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Adıyaman'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Hüseyin P. idaresindeki 02 LA 173 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolu Doyran köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da otomobil bariyere çarptı, 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobil bariyere çarptı, 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobil bariyere çarptı, 6 kişi yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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