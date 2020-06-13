Adıyaman'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
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Adıyaman'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
13.06.2020 21:29 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:42

Adıyaman'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hasan Bilen yönetimindeki 01 DVF 09 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü'nde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Yaralanan sürücü ile beraberindeki Nedime Bilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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