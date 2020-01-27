Adıyaman'da otomobil ata çarptı: 2 yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin ata çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin ata çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Bilal Çimen yönetimindeki 63 ABN 698 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman kara yolunun Aşağı Çöplü köyü yakınlarında yola çıkan ata çarptı.
Kazada sürücüsü ile araçtaki Haşim Çimen yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çarpmanın etkisiyle telef olan at, belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.