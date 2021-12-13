ADIYAMAN'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI 4 YARALI - Haberler
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ADIYAMAN'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat Tavukçu yönetimindeki 02 ABK 913 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mehmet Polat, Eren Kaplan ve Resul Ata yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI 4 YARALI

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI 4 YARALI

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI 4 YARALI

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