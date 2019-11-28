Adıyaman'da otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

28.11.2019 18:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:08

Adıyaman Belediyesine ait halk otobüsünde fenalaşan yolcu, şoför tarafından hastaneye götürüldü.

Erdal Kolu, Altınşehir Mahallesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahları arasında yolcu taşıyan Zeynal Abidin Öztekin'in kullandığı 02 FH 181 plakalı otobüse bindi.

Adıyaman Adliye Sarayı yakınlarında aniden fenalaşan Kolu, şoför tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sürücü daha sonra diğer yolcuları inecekleri duraklara bıraktı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolcunun fenalaştığı anlar otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA