Adıyaman'da oto hırsızları adliye sevk edildi (2)
06.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:52
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAdliyeye sevk edilen S.E., A E.K. ve M.K. savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen S.E., A E.K. ve M.K. savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yargılama sonunda şüphelilerden S.E.A. ve E.K. tutuklanırken M.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN