Adıyaman'da oto hırsızları adliye sevk edildi (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen S.E., A E.K. ve M.K. savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yargılama sonunda şüphelilerden S.E.A. ve E.K. tutuklanırken M.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN