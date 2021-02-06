Adıyaman'da oto hırsızları adliye sevk edildi (2)
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Adıyaman'da oto hırsızları adliye sevk edildi (2)

06.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:52
Adıyaman'da oto hırsızları adliye sevk edildi (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAdliyeye sevk edilen S.E., A E.K. ve M.K. savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen S.E., A E.K. ve M.K. savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yargılama sonunda şüphelilerden S.E.A. ve E.K. tutuklanırken M.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Adıyaman'da oto hırsızları adliye sevk edildi (2)
Adıyaman'da oto hırsızları adliye sevk edildi (2)
Adıyaman'da oto hırsızları adliye sevk edildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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