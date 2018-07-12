Adıyaman'da Örtü Yangını

Adıyaman'da çıkan örtü yangınında 10 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri, alandaki bir kaplumbağayı da alevler arasından kurtararak, uzak bir bölgeye bıraktı.

Adıyaman Orman İşletme İl Müdürü Mehmet Harbi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda örtü yangınının kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi.

İlk belirlemelere göre yangında 10 hektar alanın zarar gördüğünü aktaran Harbi, "Yangına 8 ekiple müdahale ettik. Alevler tabandan ilerledi, otlar yandı. Çam ağaçlarında herhangi bir zarar yok. Bölgede yer alan bazı badem ağaçlarında bir miktar zarar var. Hızlı müdahale etmeye çalıştık. Şu anda soğutma çalışmalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.