06.09.2019 17:13

Adıyaman'da ormanlık alanda yangın

ADIYAMAN'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

Öğleden sonra Karadağ ormanlık alanından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 araç kısa sürede 3 dönümlük alana yayılan alevlere müdahale etti. İş makineleri ve vatandaşlarında yardım ettiği ekipler alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: DHA