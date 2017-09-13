Adıyaman'da Ormanlık Alanda Yangın

ADIYAMAN'da, Karadağ Ormanlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.



Kent merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Karadağ Ormanı'nda öğleden sonra duman yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardından ormana giden ekipler, yakıldığı tahmin edilen 3 ayrı noktada çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında çok sayıda çam ağacı zarar gördü. - Adıyaman