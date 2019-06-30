ADIYAMAN'DA ORMAN YANGINI

ADIYAMAN'da, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla söndürüldü. İtfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında destek vermeye çalışan 2 kişi dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alidağı ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne telefonla ihbarda bulundu. Kısa sürede 5 dönümlük alana yayılan alevler, ormandaki çam ağaçlarını tutuşturdu. Yangının mesire alanına yakın olması nedeniyle bölgede piknik yapanların bazıları tahliye edilirken, bazıları da itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler yangına 6 yangın söndürme aracı ile müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın, söndürüldü.

BAŞKAN KILINÇ İNCELEMEDE BULUNDU

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da olay yerinde incelemede bulundu. Yangına tüm ekipmanla müdahale ettiklerini belirten Kılınç, Alidağı Mesire alanında akşam üstü çıkan yangına özellikle Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri, fen isleri, su işleri, temizlik işleri, sağlık ekibi 2 ambulansla iştirak etti dedi.

Çıkan yangına müdahale etmek isteyen 2 kişi ise dumandan etkilenerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA