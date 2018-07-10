Adıyaman'da orman yangını

ADIYAMAN yakınlarındaki Karadağ ormanlık alanında yangın çıktı. Çok sayıda ağacın tutuştuğu yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olay, öğleden sonra Karadağ ormanlık alanında meydana geldi. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne telefonla ihbarda bulundu. Kısa sürede 3 dönümlük alana yayılan alevler, ormandaki çam ağaçlarını tutuşturdu. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin 6 yangın söndürme aracıyla müdahale ettiği ve iş makinelerinin de kullanıldığı söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da destek verdi. Ekipler, kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.