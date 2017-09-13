Adıyaman'da Organik Arıcılık Semineri

Adıyaman'da çiftçi ve bal üreticilerine yönelik, organik arıcılık semineri düzenlendi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ek binasında düzenlenen seminerde konuşan Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, arıcılığın öncelikle gelir durumu düşük, az topraklı ve topraksız çiftçilere gelir sağlaması açısından önemli bir tarımsal faaliyet olduğunu söyledi.



Bu yılın verilerine göre Adıyaman'da 78 bin 200 arı kovanı bulunduğunu ifade eden Alan, şöyle konuştu:



"GAP kaynaklı yüzde 70 hibeli 'organik arı ürünlerinin üretiminin yaygınlaştırılması' projesi her çiftçiye 48 organik polen tuzaklı kovan, 30 ana arı, 30 kilo temel petek, organik ilaç ve üç yıllık sertifikasyon ücreti verilmiştir. Son üç yılda toplamda 11 bin 950 kovan dağıtılmıştır. İlimizde badem bahçelerinin yaygınlaştırılması ile beraber arıcılıkta yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Arıcılıkta balın dışında diğer arı ürünlerinin de üretiminin yaygınlaştırılması, kovan başına bal veriminin artırılması ve organik arıcılık projelerimiz ile elde edilecek olan arı ürünlerinin dünya standardını yakalaması hedeflenmektedir. Bu kapsamda ilimiz arıcılarının ufkunun açılması ve modern arıcılık tekniklerinin öğrenilerek arıcılarımızın bilgi dağarcıklarını genişletmek maksadıyla bugün burada toplandık."