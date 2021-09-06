Adıyaman'da okullarda öğretmen ve velilere aşı

ADIYAMAN İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında; okullarda kurulan stantta öğretmen ve velilere aşı yapıldı.

ADIYAMAN İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında; okullarda kurulan stantta öğretmen ve velilere aşı yapıldı.

Yeni ders yılının başlamasıyla birlikte Adıyaman'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ekibi Şehit Cem Özgül İlk ve Ortaokulu'ndaki bahçede stant kurdu. Oluşturulan stantta okula gelen ve aşı yaptırmamış olan öğretmen ve veliler aşılandı.

Mobil aşılama ekiplerinin okullardaki çalışmasına katılan İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, eğitim döneminde öğretmen ve velilere yönelik kampanya düzenlediklerini belirterek, "Okullarımızda henüz aşı olmayan öğretmenlerimiz, okul çalışanları, servis çalışanlarını, aynı zamanda öğrencilerimiz ile birlikte velilerimizi de buraya davet ederek aşılamayı planladık. Bazı çekinceleri olan öğretmenlerimiz ve velilerimiz vardı onlarla konuşarak sorularına cevap vererek ikna ederek aşılarını yaptık. Biz bundan sonra her gün belirli okullarda belirli saatlerde mobil aşı ekiplerimizi göndererek hem öğretmenlerimizin hem velilerimizin hem velilerimizin aşılarını yapmaya devam edeceğiz" dedi.Yeni ders yılında yüz yüze eğitimin devam etmesinin en büyük istekleri olduğunu ve bu noktada aşılamanın önemli olduğunu vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, ise şöyle dedi: "Alınan tedbirlerin sağlıklı bir şekilde yürümesi için aşılamayı teşvik etmek için İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte kampanya başlattık. Kampanya kapsamında hem öğretmen, hem öğrenci velilerimizi okullarımızda mobilize ekipler ile aşılayacağız."Sağlık görevlileri ise okul bahçesinde öğretmen ve velilerin aşılarını yaptı. Tereddüt yaşadığı için bugüne kadar aşı olmadığını belirten öğretmenlerden Mehmet Karataş, sağlık görevlileriyle görüşmesinin ardından ikna olarak aşısını yaptırdığını ifade etti.

- Adıyaman

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan