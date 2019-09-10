Adıyaman'da okul servisleri denetlendi

10.09.2019 11:24

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belören beldesinde okul servislerinin geçiş güzergahlarında araçları durdurarak denetim yaptı.

Ekipler, öğrencilerin dikkatli olmaları ve onları emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan ekipler, denetimlerinde araçların yanı sıra şoförler ve servis hosteslerinin de kimlik ve yetki belgeleri kontrol etti.

Uygulamada, yönetmeliğe uygun taşıma yapmayan servis araçlarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirileceği belirtildi.

Kaynak: AA