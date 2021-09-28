Adıyaman'da okul servisinin altında kalan çocuk ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da okul servisinin altında kalan çocuk ağır yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da okul servisinin altında kalan çocuk ağır yaralandı

Adıyaman'da okul servisinin altında kalan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da okul servisinin altında kalan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

İbrahim Halil G. idaresindeki 02 S 0441 plakalı okul servis minibüsü, Eski Saray Mahallesi'nde okul çıkışı sonrasında yolun karşısına geçmeye çalışan Uğurcan G'ye (11) çarptı.

Minibüsün altında kalan ve ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adıyaman'da okul servisinin altında kalan çocuk ağır yaralandı

Adıyaman'da okul servisinin altında kalan çocuk ağır yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
Kendisi küçük, yüreği kocaman! Şampiyonluğu kaybetme pahasına Türk bayrağını yerden kaldırdı

Kendisi küçük, yüreği kocaman! Şampiyonluğu kaybetme pahasına Türk bayrağını yerden kaldırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Tunç Soyer
Magazin Seren Serengil İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Meral Akşener
Spor Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Armin Laschet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adıyaman'da okul servisinin altında kalan çocuk ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 16:40:21. #1.12#