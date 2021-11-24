Adıyaman'da Öğretmenler Günü anısına voleybol turnuvası

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına Voleybol turnuvası düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen ve önceki gün Atatürk Spor Salonunda Kahta Fen Lisesi ile Akıncılar ÇPAL arasında yapılan maçla başlayan turnuvaya 20 takım katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, turnuvayı öğretmenler arasında sosyal ve sportif aktiviteleri arttırmak ve öğretmenler arasında kaynaşma, dayanışma ve kardeşlik bağlarının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla organize ettiklerini ifade etti.