Adıyaman'da Öğretmenler Günü anısına voleybol turnuvası - Haberler
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Adıyaman'da Öğretmenler Günü anısına voleybol turnuvası

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'da Öğretmenler Günü anısına voleybol turnuvası

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına voleybol turnuvası düzenlendi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına Voleybol turnuvası düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen ve önceki gün Atatürk Spor Salonunda Kahta Fen Lisesi ile Akıncılar ÇPAL arasında yapılan maçla başlayan turnuvaya 20 takım katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, turnuvayı öğretmenler arasında sosyal ve sportif aktiviteleri arttırmak ve öğretmenler arasında kaynaşma, dayanışma ve kardeşlik bağlarının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla organize ettiklerini ifade etti.

Adıyaman'da Öğretmenler Günü anısına voleybol turnuvası

Adıyaman'da Öğretmenler Günü anısına voleybol turnuvası

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AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri

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