Adıyaman'da öğrencilerin LGS sınavı heyecanı Adıyaman'da öğrencilerin LGS sınavı heyecanıADIYAMAN'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınava giren öğrenciler, büyük heyecan yaşadı.

Adıyaman'da öğrencilerin LGS sınavı heyecanı

ADIYAMAN'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınava giren öğrenciler, büyük heyecan yaşadı.

Adıyaman'da sınava girecek öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul girişlerinde maske ve ateşleri ölçülerek salonlara alındı. Veliler ise dışarıda sosyal mesafe kurallarına uyarak dua ederek çocuklarının dışarı çıkışını bekledi.

Kaynak: DHA