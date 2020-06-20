Adıyaman'da öğrencilerin LGS sınavı heyecanı
Adıyaman'da öğrencilerin LGS sınavı heyecanıADIYAMAN'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınava giren öğrenciler, büyük heyecan yaşadı.
20.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:42
Adıyaman'da öğrencilerin LGS sınavı heyecanı
ADIYAMAN'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınava giren öğrenciler, büyük heyecan yaşadı.
Adıyaman'da sınava girecek öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul girişlerinde maske ve ateşleri ölçülerek salonlara alındı. Veliler ise dışarıda sosyal mesafe kurallarına uyarak dua ederek çocuklarının dışarı çıkışını bekledi.
Kaynak: DHA