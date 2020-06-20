Adıyaman'da öğrencilerin LGS sınavı heyecanı ADIYAMAN'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınava giren öğrenciler, büyük heyecan yaşadı.

ADIYAMAN'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınava giren öğrenciler, büyük heyecan yaşadı.

Adıyaman'da sınava girecek öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul girişlerinde maske ve ateşleri ölçülerek salonlara alındı. Veliler ise dışarıda sosyal mesafe kurallarına uyarak dua ederek çocuklarının dışarı çıkışını bekledi.

Kaynak: DHA