Adıyaman'da öğrencilere diş bakım seti dağıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da öğrencilere diş bakım seti dağıtıldı

Adıyaman'da öğrencilere diş bakım seti dağıtıldı
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı'nın (TOÇEV) "Parlak Gülüşler Parlak Gelecekler" projesi kapsamında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 956 öğrenciye diş bakım seti dağıttı.

ADIYAMAN (AA) - Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı'nın (TOÇEV) "Parlak Gülüşler Parlak Gelecekler" projesi kapsamında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 956 öğrenciye diş bakım seti dağıttı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TOÇEV'in ortak yürüttüğü proje kapsamında, Kahta ilçesinde 13 okulda 3. sınıf öğrencilerine ve öğretmenlere diş hekimleri tarafından eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Kubilay İlkokulunda gerçekleşen diş bakım setinin hediye edildiği törene katıldı.

Öğrencilere diş fırçalamanın önemine değinen ve diş fırçalama teknikleri hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, her gün düzenli bir şekilde dişlerin fırçalanması gerektiğini söyledi.

Program sonunda öğrencilere diş bakım sete dağıtıldı.

'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı-5

'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı-5

 PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel'e şehit yakınlarından tepki: Meclis'ten atılmalılar

PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel'e şehit yakınlarından tepki: Meclis'ten atılmalılar

 Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title