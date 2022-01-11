Adıyaman'da öğrencilere diş bakım seti dağıtıldı

ADIYAMAN (AA) - Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı'nın (TOÇEV) "Parlak Gülüşler Parlak Gelecekler" projesi kapsamında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 956 öğrenciye diş bakım seti dağıttı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TOÇEV'in ortak yürüttüğü proje kapsamında, Kahta ilçesinde 13 okulda 3. sınıf öğrencilerine ve öğretmenlere diş hekimleri tarafından eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Kubilay İlkokulunda gerçekleşen diş bakım setinin hediye edildiği törene katıldı.

Öğrencilere diş fırçalamanın önemine değinen ve diş fırçalama teknikleri hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, her gün düzenli bir şekilde dişlerin fırçalanması gerektiğini söyledi.

Program sonunda öğrencilere diş bakım sete dağıtıldı.

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri

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