Adıyaman'da öğrenciler şehitleri oluşturdukları koreografiyle andı
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Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, İdlib, Güncel

Adıyaman'da öğrenciler şehitleri oluşturdukları koreografiyle andı

Adıyaman'da Atatürk Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri, İdlib'de şehit olan askerleri anmak için koreografi oluşturdu.

11.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:42
Adıyaman'da öğrenciler şehitleri oluşturdukları koreografiyle andı

Adıyaman'da Atatürk Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri, İdlib'de şehit olan askerleri anmak için koreografi oluşturdu.

Okulun bahçesinde toplanan öğrenciler, İdlib'de şehit düşen askerler anısına "Gündoğdu Marşı" eşliğinde 34 kişilik gruplar halinde Türk bayrağı açarak kalp oluşturdu.

Öğrenciler daha sonra asker selamı verip, İstiklal Marşı'nı okudu.

Atatürk Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Demir, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan gençlere milli ve manevi değerler ile birlik ve beraberliği aşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yusuf Gökhan Dursun da şehitleri unutmadıklarını vurgulamak istediklerini belirterek, "Bu öğrencilerimiz içerisinde Suriyeli misafir öğrenciler de bulunuyor. Onlar da en önde Türk bayrağına sahip çıkarak bize katkı sağladı." dedi.

Öğrencilerden Hayrunnisa Taşkın ise bugün yaptıkları etkinlikte hem İdlib hem de Çanakkale şehitlerini andıklarını belirterek, "Şehitlerimizi unutmadığımızı göstermeye çalıştık. Etkinlikte Türk bayrağını tuttum. Bayrağın yeri benim için çok ayrı. Ülkemi ve bayrağımı çok seviyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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