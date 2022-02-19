Adıyaman'da öğrenciler çevre temizliği yaptı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projelerini Destekleme Programı kapsamında "İyiliğe Gönüllü; Sporla Daha Güçlüyüm" Projesini hayata geçiren öğrenciler, çevre temizliği yaptı.

Damlacık Ortaokulu öğrencileri, proje kapsamında manevi değerleri aktarma, temizlik ve çevre bilincini oluşturma adına Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyaret etti.

Okul Müdürü Şenel Alptekin, öğrencilere Savfan Bin Muattal'in İslam tarihindeki rolü ve hayatına dair önemli kesitler sundu. Yapılan bilgilendirmenin ardından öğrenciler, eldiven ve çöp poşetlerini alarak türbe etrafında çevre temizliği yaptı.