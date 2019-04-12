Adıyaman'da Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Adıyaman'da bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.
Adıyaman'da bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.
İddiaya göre, Esentepe Anadolu Lisesi Spor Salonunda öğrenciler K.Y. ve M.E.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y, bıçakla M.E.A'yı yaraladı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
K.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA