Adıyaman'da Öğrenci Yurdunda Yangın
Adıyaman'daki bir erkek öğrenci yurdunda yangın çıktı.
Adıyaman'daki bir erkek öğrenci yurdunda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi'ndeki Seyrantepe Erkek Öğrenci Yurdu'nun 4. katındaki öğrenci odasında prizde unutulan bilgisayarın fişi alev alarak yangına yol açtı.
Yurt görevlileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını yurdun diğer odalarına sıçramadan söndürdü.
Yangında sonucu odada hasar meydana geldi.