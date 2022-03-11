Adıyaman'da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

ÇELİKHAN, ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen öğrenci servisi minibüsünde sürücü ile 9 öğrenci yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman- Çelikhan yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini taşıyan Süleyman Sert yönetimindeki 02 AAE 948 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan öğrencileri çıkardı. Yaralı 9 öğrenci ve sürücü Sert, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.