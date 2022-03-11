Adıyaman'da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı - Haberler

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Adıyaman'da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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Adıyaman'da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen öğrenci servisi minibüsünde sürücü ile 9 öğrenci yaralandı.

ÇELİKHAN, ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen öğrenci servisi minibüsünde sürücü ile 9 öğrenci yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman- Çelikhan yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini taşıyan Süleyman Sert yönetimindeki 02 AAE 948 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan öğrencileri çıkardı. Yaralı 9 öğrenci ve sürücü Sert, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Adıyaman'da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Adıyaman'da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Adıyaman'da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Adıyaman'da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Adıyaman'da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Adıyaman'da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Adıyaman'da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Adıyaman'da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Adıyaman'da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Adıyaman'da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Adıyaman, Çelikhan, Kaza, Güncel, Haberler

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