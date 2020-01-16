Adıyaman'da odunluk yangını

16.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:00

Adıyaman'da bir evin odunluğunda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde Şerif K'ya ait bir evin odunluk kısmında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA