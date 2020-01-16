Adıyaman'da odunluk yangını
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Adıyaman'da odunluk yangını

Adıyaman'da evin bahçesinde bulunan odunlukta ki yangın kısa sürede söndürüldü.

16.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:23
Adıyaman'da odunluk yangını

'da evin bahçesinde bulunan odunlukta ki yangın kısa sürede söndürüldü.


Yangın, Mehmet Akif Mahallesi Eski İmam Hatip Lisesi yan sokağında bulunan Şerif 'a ait evin bahçesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı odunlukta başlayan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangın büyümeden söndürüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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