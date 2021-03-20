Adıyaman'da, Nevruz kutlaması
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Adıyaman'da, Nevruz kutlaması

20.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:43
Adıyaman'da, Nevruz kutlaması

ADIYAMAN'da düzenlenen etkinlik ile Nevruz kutlandı.

ADIYAMAN'da düzenlenen etkinlik ile Nevruz kutlandı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki boş alanda düzenlenen kutlamaya HDP üyeleri ile bazı STK temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı. Güvenlik önlemi alan polis, kutlamaya gelenleri üst aramasından geçirerek alana aldı. Kalabalık yakılan ateşin üzerinden atlayıp, yerel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekti.

FOTOGRAFLI


Adıyaman'da, Nevruz kutlaması
Adıyaman'da, Nevruz kutlaması
Adıyaman'da, Nevruz kutlaması
Adıyaman'da, Nevruz kutlaması
Adıyaman'da, Nevruz kutlaması
Adıyaman'da, Nevruz kutlaması
Adıyaman'da, Nevruz kutlaması
Adıyaman'da, Nevruz kutlaması
Adıyaman'da, Nevruz kutlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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