Adıyaman?da nesli tükenmekte olan Fırat Kaplumbağası bulundu
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Adıyaman?da nesli tükenmekte olan Fırat Kaplumbağası bulundu

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, balıkçılar tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat Kaplumbağası bulundu.

Adıyaman?da nesli tükenmekte olan Fırat Kaplumbağası bulundu
23.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:42

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, balıkçılar tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat Kaplumbağası bulundu.

İlçeye bağlı Gölpınar köyünde balıkçılık yapan Yılmaz Toprak, avlandığı sırada ağlarına bir kaplumbağanın takıldığını fark etti. Sudan çıkardığı kaplumbağın diğerlerinden farklı olduğunu gören Toprak, durumu Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Mehmet Zülfü Yıldız'a iletti.Gölpınar köyüne gelen Yıldız, yaptığı incelemede kaplumbağanın Trionychidae familyasından olan ve yeryüzünde sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşayan nesli tükenmekte olan Fırat Kaplumbağası olduğunu belirledi. Fırat Kaplumbağasını inceleyen Doçent Doktor Yıldız, türün neslinin tehlike altında olduğunu söyledi. Bu hayvanın sadece Mezopotamya bölgesinde yaşadığını anlatan Yıldız, "Dicle ve Fırat su havzalarında İran, Türkiye, Irak, Suriye, Dicle ve Fırat'ın devam ettiği her yerde bulunuyor" dedi. BARAJLAR VE BALIKÇI AĞLARI NESLİ TEHLİKEYE ATIYORBarajlar nedeniyle kaplumbağanın neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu ifade eden Yıldız şöyle devam etti:

"Barajlar yapıldığı zaman su seviyesi yükselmekte su seviyesi yükselince normal eskinden kıyıda olan toprak yumuşak toprak su altında kalmakta ve hayvanlar üreyemeyecek duruma gelmekte. Çünkü bunlar yumurtalarını normalde Dicle ve Fırat'ın kıyısında bulunan kumun ve yumuşak toprakların içerisinde bırakıyorlar ama barajlar yapılınca bu bölgeler su altında kalıyor. Su altında kalınca üreme özelliklerini kaybediyorlar. Ayrıca biliyorsunuz balıkçılar var. Balıkçılar biliyorsunuz akşamdan ağı atıyor belirli bir saat ağ kalıyor sonra topluyorlar. Balıklar ağa takılınca Fırat Kaplumbağası balıklarla beslendiğinden ağlara geliyor ve ağdaki balıkları yemeye çalışırken ağlara dolanıyor ve boğuluyor. Bunlar neticede akciğer solunumu yapan hayvanlar suyun üzerine 1-2 saatte bir çıkmak zorundalar. Çıkamayınca boğulmalarına neden oluyor ya da balıkları yediği için bazen bilinçsiz olan balıkçılar tarafından öldürülebiliyorlar, ağlarından çıkartılıp öldürülebiliyorlar. Çok şükür Adıyaman'da birçok bilinçli balıkçı var bazı arkadaşlar bulduklarında alıp kurtarıp tekrar doğal ortamlarına salıveriyorlar. Geçtiğimiz günlerde yine Samsat Gölpınar köyü bölgesinde balıkçı arkadaşımız bizi aradı. Gittik hayvanı görüntüledik, resimlerdik daha sonra doğal ortamına birlikte salıverdik."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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