Adıyaman'da nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi
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Adıyaman'da nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan, fotokapan ile görüntülendi.

09.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 10:48
Adıyaman'da nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi

ADIYAMAN'ın ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan, fotokapan ile görüntülendi.

Kahta ilçesi eteklerinde Doğa Koruma ve tarafından, yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için kurulan fotokapanlara nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan takıldı. Kırsal alana yerleştirilen fotokapan tarafından görüntülenen çizgili sırtlan yem arayışı içerisinde kayalıklar üzerinde gezinirken görüntülendi.


Kaynak: DHA
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