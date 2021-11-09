Adıyaman'da muhtarlara "çatışma çözümü" eğitimi

ŞANLIURFA (İHA) - Adıyaman Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Şanlıurfa Ofisi işbirliğiyle mahalle muhtarlarına yönelik 'Arabuluculuk ve çatışma çözümü yöntemiyle toplumsal sorunlara müdahale becerisi geliştirme' eğitimi düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Şanlıurfa Ofisi ortak bir çalışmaya imza attı.

Adıyaman'daki mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen 'Arabuluculuk ve çatışma çözümü yöntemiyle toplumsal sorunlara müdahale becerisi geliştirme' eğitimi dolayısıyla Adıyaman'a gelen Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilileri ve görevlileri, çeşitli temaslarda bulundu.

Adıyaman programına Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek başlayan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Güneydoğu Bölge Sorumlusu Veton Orana, Şanlıurfa Saha Ofisi Sorumlusu Andjelka Rudic ve Şanlıurfa Yardımcı Saha Müdürü Abdullah Akgül, kendilerini ağırlayan Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Başkan Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirleriyle mültecilere yönelik birlikte yaptıkları projelerle ilgili istişarelerde bulundu.

Ziyaret sonunda Başkan Kılınç misafirlerine, kadın ve gençlik merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan ve üzerinde isimlerinin yazılı olduğu bakır tepsi hediye etti.

Ziyaret sonunda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Şanlıurfa Ofisi görevlileri tarafından Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda mahalle muhtarlarına yönelik 'Arabuluculuk ve çatışma çözümü yöntemiyle toplumsal sorunlara müdahale becerisi geliştirme' eğitimi verildi.

Eğitimler kapsamında mahalle muhtarları 'Arabuluculuk ve çatışma çözümü yöntemiyle toplumsal sorunlara müdahale becerisi geliştirme' konularında bilgilendirildi. - ADIYAMAN