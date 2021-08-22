Adıyaman'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi
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Adıyaman'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi

Adıyaman'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Adıyaman'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

CHP İl Başkanlığı tarafından Demokrasi Parkı'nda düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Etkinliğe Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Burak Binzet, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi
Adıyaman'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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