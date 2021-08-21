Adıyaman'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi

Adıyaman'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinlikleri düzenlendi.

Adıyaman'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinlikleri düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi tarafından Demokrasi Parkı'nda, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından da Organize Sanayi Camisi'nde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Etkinliklere Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül