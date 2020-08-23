Adıyaman'da motosikletin çarptığı 2 kişi yaralandı Adıyaman'da motosikletin çarptığı 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosikletin çarptığı 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen motosiklet, Yarmakaya köyü yakınlarında, yolda yürüyen Nadire Atik ile Mehmet Ulaş'a çarparak olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Nadire Atik ile Mehmet Ulaş 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA