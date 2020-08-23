Adıyaman'da motosikletin çarptığı 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da motosikletin çarptığı 2 kişi yaralandı.
23.08.2020 22:49 | Son Güncelleme: 23.08.2020 23:22
Adıyaman'da motosikletin çarptığı 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen motosiklet, Yarmakaya köyü yakınlarında, yolda yürüyen Nadire Atik ile Mehmet Ulaş'a çarparak olay yerinden kaçtı.
Yaralanan Nadire Atik ile Mehmet Ulaş 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA