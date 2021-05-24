ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET YAYA ÇARPTI: 3 YARALI
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ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET YAYA ÇARPTI: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, motosikletin yaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, motosikletin yaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Karakaş idaresindeki 02 HT 271 plakalı motosiklet yolun karşına geçmeye çalışan İbrahim Yolun'a çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ve yaya İbrahim Yolun yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET YAYA ÇARPTI: 3 YARALI
ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET YAYA ÇARPTI: 3 YARALI
ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET YAYA ÇARPTI: 3 YARALI
ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET YAYA ÇARPTI: 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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