Adıyaman'da motosiklet uygulaması yapıldı Adıyaman'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet uygulaması yapıldı.

Adıyaman'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet uygulaması yapıldı.

Uygulamada, evrak eksikliği ve trafiğe uygun olmayan motosikletlerin tespiti yapıldı. Toplam 23 motosikletin incelendiği uygulamada, 3 motosiklet sahibine bin 780 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA