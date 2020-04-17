Adıyaman'da motosiklet uygulaması yapıldı
Adıyaman'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet uygulaması yapıldı.
17.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:42
Adıyaman'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet uygulaması yapıldı.
Uygulamada, evrak eksikliği ve trafiğe uygun olmayan motosikletlerin tespiti yapıldı. Toplam 23 motosikletin incelendiği uygulamada, 3 motosiklet sahibine bin 780 lira cezai işlem uygulandı.
Uygulamaların devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA