Adıyaman'da motosiklet uygulaması yapıldı
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Adıyaman, Güncel

Adıyaman'da motosiklet uygulaması yapıldı

Adıyaman'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet uygulaması yapıldı.

17.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:42
Adıyaman'da motosiklet uygulaması yapıldı

Adıyaman'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet uygulaması yapıldı.

Uygulamada, evrak eksikliği ve trafiğe uygun olmayan motosikletlerin tespiti yapıldı. Toplam 23 motosikletin incelendiği uygulamada, 3 motosiklet sahibine bin 780 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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