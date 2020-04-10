Adıyaman'da motosiklet uygulaması yapıldı
Adıyaman'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet uygulaması yapıldı.
10.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:36
Adıyaman'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet uygulaması yapıldı.
Uygulamada, evrak eksikliği ve trafiğe uygun olmayan motosikletler incelendi.
28 motosikletin sorgulandığı uygulamada, "yetersiz ehliyet"le araç kullanmak ve tescilsiz toplama abartı eksozlu motosiklet kullanmaktan 1 sürücüye bin 228 lira cezai işlem yapıldı.
Uygulamaların devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA